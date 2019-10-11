Son Dakika Haberleri: İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması

54 dakika önce

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulamasıİSTANBUL - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter ve narkotik köpeği destekli denetim gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İSTANBUL - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter ve narkotik köpeği destekli denetim gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli araç ve şahıslar didik arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinden itibaren 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler gerçekleştirildi.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, polisin şüphelenerek denetime tabi tuttuğu kişilerin Genel Bilgi Tarama sorgulamaları yapıldı. Bunun yanı sıra şüpheli görülen şahısların el çantaları, valizleri ve araçları da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği bildirildi.

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul, Yeditepe, Narkotik, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
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