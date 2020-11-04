Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "Yeditepe Huzur" uygulamasına katıldı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "Yeditepe Huzur" uygulamasına katıldı

04.11.2020 22:45

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "Yeditepe Huzur" uygulamasına katıldı İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması yapıldı.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "Yeditepe Huzur" uygulamasına katıldı

İSTANBUL - İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde 2 bin 600 polis ile aynı anda yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Uygulama kapsamında kafe ve restoranları denetleyen Aktaş, restoranlar sahiplerini saat 22.00'dan sonra yalnızca paket servis hizmeti vermeleri konusunda uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulaması İstanbul'un 39 ilçesinde aynı saatte gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı. Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama kontrolleri gerçekleştirildi.

Bahçelievler'deki uygulama noktasını ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş çevrede bulunan kafe ve restoranları ziyaret etti. Aktaş, saat 22.00'dan sonra yalnızca paket servis ile hizmet vermeleri konusunda mekan sahiplerini uyardı. Uygulamaya 39 ilçede 2 bin 600 polisin katıldığının bilgisini veren Aktaş, "Birinci öncelik sabit uygulama, sonrasında da umuma açık alanlarda uygulama yapıyoruz. En son alınan salgın tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra umuma açık alanlarda sadece paket servise izin veriliyor. Bu akşam mekanları kontrol edip kapatmalarını sağlıyoruz. Ayrıca mekanları uyarıyoruz. İstanbul'da denetlemelerimiz devam edecek" dedi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Yeditepe Huzur uygulamasına katıldı
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Yeditepe Huzur uygulamasına katıldı
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Yeditepe Huzur uygulamasına katıldı
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Yeditepe Huzur uygulamasına katıldı
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Yeditepe Huzur uygulamasına katıldı
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Yeditepe Huzur uygulamasına katıldı
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Yeditepe Huzur uygulamasına katıldı

Zafer Aktaş, Yeditepe, İstanbul, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 'Yeditepe Huzur' uygulamasına katıldı - Son Dakika


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