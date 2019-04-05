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İstanbul - (Geniş Haber)  Ak Parti'nin Büyükçekmece'de Seçimlerin İptali Başvurusu Reddedildi

1 saat önce

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın ilçedeki seçimin iptali için İstanbul İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.

İstanbul - (Geniş Haber)  Ak Parti'nin Büyükçekmece'de Seçimlerin İptali Başvurusu Reddedildi, System.String[]
Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA 

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın ilçedeki seçimin iptali için İstanbul İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. 

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nca İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmek üzere Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na sunulan dilekçede, mahalli idareler seçimi seçmen listeleri güncelleştirmeleri sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlemek suretiyle usulsüz seçmen kaydı yapıldığı, usulsüz seçmen kaydı yaptığı tespit edilen İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi Mehmet Özgür Samanlı ve CHP başkan adayı Hasan Akgün ile aynı ismi taşıyan akrabası Hasan Akgün tutuklandığı ve bu konuda Büyükçekmece Savcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Konuyla ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından nüfus müdürlüğünün soruşturma konusu işlemlerine ilişkin de tahkikat başlatıldığı ve rapor hazırlandığı anlatıldı. 

TALEP REDDEDİLDİ

Soruşturma raporuna göre, tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın sadece 2018 yılı içerisinde yaklaşık 7 bin işlemde toplamda yaklaşık 21 bin seçmen kaydı yaptığı ifade edilerek "Bu kişi tarafından yapılan 21 bin seçmen kaydının hem ilçe belediye başkanlığı, hem de büyükşehir belediye başkanlığı seçim sonuçlarını değiştireceği şüphesiz aşikardır" denildi. Dilekçede, "İstanbul içi ve İstanbul dışı 21 bin sahte seçmen nakli ile organize bir şekilde seçim sonuçlarının değiştirildiği, gerçek Büyükçekmece İlçesi seçmeninin iradesine ipotek konularak İlçe Belediye Başkan adayımız Mevlüt Uysal'ın kazanmış olduğu seçimin kaybettirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım'ın seçilmesinin engellendiği ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, Büyükçekmece'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptali ve seçmen kayıtlarının tümünün dondurulması talep edildi. Talebi değerlendiren İl Seçim Kurulu, seçimlerin tamamlanmış olması gerekçesiyle itirazı reddetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:11 Kaynak: DHA

DHA, AK Parti, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel
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