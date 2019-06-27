Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-(geniş haber) - BAĞCILAR'DA "GÜRÜLTÜ" ÇATIŞMASI: 2'Sİ AĞIR 9 YARALI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL-(geniş haber) - BAĞCILAR'DA "GÜRÜLTÜ" ÇATIŞMASI: 2'Sİ AĞIR 9 YARALI

1 saat önce

Bağcılar'da iki grup arasında gürültü yapma sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

İSTANBUL-(geniş haber) - BAĞCILAR'DA

Bağcılar'da iki grup arasında gürültü yapma sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Olay, Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ö. ailesinin yaşadığı apartmanın karşı binasının altında bulunan kahvehane önünde toplanan gençler gürültü yaptı. Daha önceden de gençleri uyaran Ö. ailesinin fertleriyle kahvehane önündeki grup arasında daha önce de benzer olaylardan husumet bulunuyordu. 

GENÇLERİ UYARMAK İÇİN EVLERİNDEN ÇIKTILAR 
Ö. ailesinden bazı kişiler gençleri uyarmak için evlerinden kahvehane önüne geldi. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aynı aileden 5 kişi ile karşı gruptan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. İki taraftan da birer kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ İSE ARANIYOR 
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı çatışmayla ilgili yaptığı çalışmalarda olay yerinde 2 tabanca ele geçirirken, kıraathane önünde bekleyenlerden silahlı kavgaya karışan Deniz Z. ve Burhan Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri silahlı kavgadan sonra kaçan Süleyman Ö.'nün de yakalanması için çalışma başlattı. 

60 BOŞ KOVAN
Silahlı çatışma sonrasında olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, olay yerinde yaklaşık 60 boş kovan buldu. 

Görüntü dökümü:
-----------
-Olay yeri
-Polis ekiplerinin çalışması
-Olay yerinde bulunan boş kovanlar
-Genel ve detay görüntüler
 
27.06.2019 - 04.29 Haber Kodu : 190627010


 


- Kenarlı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:46 Kaynak: DHA
kovan, fatih mahallesi, polis, bağcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü Film gerçek oldu! Geceleri kazdılar, 30 metrede yakayı ele verdiler "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:08:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-(geniş haber) - BAĞCILAR'DA "GÜRÜLTÜ" ÇATIŞMASI: 2'Sİ AĞIR 9 YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]