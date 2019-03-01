İstanbul - (Geniş Haber) Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi: 11 Yaralı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABayrampaşa hal yolunda kaza yapan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandıBayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA



Bayrampaşa hal yolunda kaza yapan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı



Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Deniz Özşafak'ın kullandığı işçi servisi aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan servis midibüsü aydınlatma direği ve bariyere çarparak devrildi.



Kazada 29 kişinin bulunduğu servis midibüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle hal yolunda trafik yoğunluğu oluştu.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler



-Yaralılar



-Detaylar



-Yaralılar ile röp.



-Görgü tanığı ile röp.



-Detaylar

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