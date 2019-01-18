Son Dakika Haberleri: İstanbul- (Geniş Haber) Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

İstanbul- (Geniş Haber) Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

İstanbul- (Geniş Haber) Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]


Beylikdüzü'nde 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatı katından yükselen duman binanın hemen yanındaki okuldaki öğrencileri de korkuttu. Karne için okula gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bu arada yanan çatı havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan çekilen görüntüler

-Yoğun duman

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Öğrenciler

-Detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

İstanbul, Beylikdüzü, Güncel
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