İstanbul - (Geniş Haber) Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangını Çıkaran Kişi Adliyeye Sevkedildi
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.
Haber-Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL DHA Beyoğlu
'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.,
Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay
'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E. sabah saatlerinde İstanbul
'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan E., "yardım ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan amcası Yunus E. İstanbul Adalet Sarayı
'na sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Özkan E.'nin adliyeye sevki
-Yunus E.'nin görüntübü
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:07 Kaynak: DHA
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