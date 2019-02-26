Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Geniş Haber) - Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında

İstanbul - (Geniş Haber) - Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında

1 saat önce

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.

İstanbul - (Geniş Haber) - Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.

Görüntülerde, polis ekiplerinin balyozla duvarları kırarak ve binanın çelik kapılarını keserek içeriye girdiği görülüyor.

İçeriye giren ekipler, bir şüpheliyi yere yatırarak gözaltına alıyor. Ardından gizli bir bölmeye ulaşan polis, burada saklananları dışarıya çıkartıyor. Operasyonda gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin kapıları kırması

-Ekiplerin bir çelik kapıyı kesmesi

-Ekiplerin binada bulunan bir kişiyi gözaltına alması

-Ekiplerin gizli bölmeyi kesmesi

-Gizli bölmede bulunan şüphelilerin çıkması

-Polis ekiplerinin yaptığı aramalar

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:56 Kaynak: DHA

Okmeydanı, Polis, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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