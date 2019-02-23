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İstanbul - (Geniş Haber) Fatih'te Özel Halk Otobüsü Bariyerlere Çarptı

11 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL/DHAFatih'te özel halk yolcu otobüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu beton çöp kutusunu ve bir ağacı devirerek bariyerlere çarptı.

İstanbul - (Geniş Haber) Fatih'te Özel Halk Otobüsü Bariyerlere Çarptı, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL/DHA

Fatih'te özel halk yolcu otobüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu beton çöp kutusunu ve bir ağacı devirerek bariyerlere çarptı.

Kaza Fatih, Atatürk Bulvarı'ndaki saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Taksim- Kocamustafapaşa seferini yapan Otobüs A.Ş'ye ait özel halk otobüsü plakası alınamayan bir araç tarafından sıkıştırıldı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs önce kaldırımdaki beton çöp kutusu ile ağacı devirdi ardından bariyerlere çarparak durdu. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. 

Olay yerine gelen vinç kaza yapan otobüsü bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza sırasında otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otobüste bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan yol tekrar araç geçişine açıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yapan otobüsün görüntüsü

Devrilen ağaç ve çöp kutusu

Kapanan yoldan görüntü

Otobüsün kurtarılma görüntüsü

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:15 Kaynak: DHA

Fatih, 3. Sayfa
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