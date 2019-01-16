İstanbul- (Geniş Haber) İbrahim Tatlıses Annesini Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul
DHA
Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren İbrahim Tatlıses
'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı.
Leyla Tatlı, ikindi namazının ardından Zincirlikuyu
Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine sanat ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. Cenaze namazı öncesinde İbrahim Tatlıses caminin önünde bulunan aracında taziyeleri kabul etti. Daha sonra annesinin tabutunun başına gelen Tatlıses kendisine getirilen bir sandalyede bir süre oturarak dua etti ve tekrar aracına döndü.
ÇOK ZOR BİR GÜN SÖYLENECEK ÇOK BİR ŞEY YOK"
Törende İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak
, eski eşleri Derya Tuna
ve Ayşegül Yıldız
taziyeleri kabul etti.
Derya Tuna cenaze öncesi, "Ne söyleyeyim vay gidene" dedi. Dilan Çıtak ise "Çok zor bir gün söylenecek çok bir şey yok" diye konuştu. Gülben Ergen
, anne kaybetmenin çok zor olduğunu belirtirken Hülya Avşar
da, "Her şekilde üzücü, mekanı cennet olsun" dedi.
Eski bakanlardan Mehmet Ağar
da, Tatlıses'e taziyelerini ilettikten sonra, "Böyle acı bir günde biz de acıyı paylaşmaya geldik. İbrahim bizim her acımız da yanımızda oldu. Allah sabır versin" şeklinde konuştu. Orhan Gencebay
ise "Anne
deyince akan sular durur. Allah, İbo'ya ve ailesine sabır versin" şeklinde konuştu
Görüntü Dökümü:
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Cenazeden görüntüler
İbrahim Tatlıses'in görüntüsü
Gülben Ergen ile röportaj
Derya Tuna ile röportaj
Dilan Çıtak ile röportaj Alişan
ile röportaj
Hülya Avşar ile röportaj
Mehmet Ağar ile röportaj
İbrahim Tatlıses'in içinde beklediği araç
Orhan Gencebay ile röportaj
Cenaze namazının kılınması
Cenazeye katılanların görüntüsü
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