Son Dakika Haberleri: İstanbul- (Geniş Haber) İbrahim Tatlıses Annesini Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul- (Geniş Haber) İbrahim Tatlıses Annesini Son Yolculuğuna Uğurlandı

26 dakika önce

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHATedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul- (Geniş Haber) İbrahim Tatlıses Annesini Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı. 

Leyla Tatlı, ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine sanat ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. Cenaze namazı öncesinde İbrahim Tatlıses caminin önünde bulunan aracında taziyeleri kabul etti. Daha sonra annesinin tabutunun başına gelen Tatlıses kendisine getirilen bir sandalyede bir süre oturarak dua etti ve tekrar aracına döndü. 

ÇOK ZOR BİR GÜN SÖYLENECEK ÇOK BİR ŞEY YOK"

Törende İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız taziyeleri kabul etti.  

Derya Tuna cenaze öncesi, "Ne söyleyeyim vay gidene" dedi.  Dilan Çıtak ise "Çok zor bir gün söylenecek çok bir şey yok" diye konuştu.

Gülben Ergen, anne kaybetmenin çok zor olduğunu belirtirken Hülya Avşar da, "Her şekilde üzücü, mekanı cennet olsun" dedi. 

Eski bakanlardan Mehmet Ağar da, Tatlıses'e taziyelerini ilettikten sonra, "Böyle acı bir günde biz de acıyı paylaşmaya geldik. İbrahim bizim her acımız da yanımızda oldu. Allah sabır versin" şeklinde konuştu.

Orhan Gencebay ise "Anne deyince akan sular durur. Allah, İbo'ya ve ailesine sabır versin" şeklinde konuştu

Görüntü Dökümü:

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Cenazeden görüntüler

İbrahim Tatlıses'in görüntüsü

Gülben Ergen ile röportaj

Derya Tuna ile röportaj

Dilan Çıtak ile röportaj

Alişan ile röportaj

Hülya Avşar ile röportaj

Mehmet Ağar ile röportaj

İbrahim Tatlıses'in içinde beklediği araç

Orhan Gencebay ile röportaj

Cenaze namazının kılınması

Cenazeye katılanların görüntüsü

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

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