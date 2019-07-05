İSTANBUL - (GENİŞ HABER) - İLK HACI ADAYLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YOLA ÇIKTI

KUTSAL toprakları ziyaret için ilk hacı adayları İstanbul'dan yola çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafilede yer alan hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Hacı adaylarını uğurlayanlar arasında yer alan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bizlere, devletimize, milletinize, askerimize, polisimize de dualar edin. Sizleri seviyoruz" dedi.

İlk hacı adaylarının uğurlanması için İstanbul Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ile hacı adayları ve yakınları katıldı. Aileleriyle birlikte havalimanına gelen hacı adaylarının oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

Basın mensuplarına konuşan Yerlikaya, bu yıl İstanbul'dan 11 bin 500 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini kaydetti. Hacca giden ilk hacı adayı kafilesini İstanbul Havalimanı'ndan uğurlandıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Bizim geleneğimizde hacca uğurlamanın çok özel bir yeri var. Sadece akrabalarınız değil, şehir adına da valiniz, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan temsilcilerimiz, müftümüz, havalimanı idaremiz, kaymakamımız ve belediye başkanlarımız var. Bu şehre hadim olan herkes adına bizler bugün ömrünüzde en özel, müstesna ibadet sevincinizi görmeye geldik, paylaşmaya geldik. Duanızı almaya ve dua etmeye geldik" diye konuştu.

"DEVLETİMİZE, MİLLETİNİZE, ASKERİMİZE, POLİSİMİZE DE DUALAR EDİN"

Hacı adaylarının "sıhhatle gelip afiyetle gitmesini" temennisinde bulunan Yerlikaya, kutsal topraklarda sabırlı olmanın önemini anlattı. Yerlikaya, organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ile özel sektör paydaşlarına teşekkür ederek, "Onların hizmetlerinin her zamankinden daha kusursuz olsun diye temenni ediyoruz. İstanbullu hemşehrilerimizin, yaşayan bütün kardeşlerimizin ama ondan önce İstanbul'un manevi büyüğü Ebu Eyyüp el-Ensari hazretlerinin, onun sahabe ve kardeşlerinin de kardeşlerine bol bol selamını iletin lütfen. Bizlere, devletimize, milletinize, askerimize, polisimize de dualar edin. Sizleri seviyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜL SUYU DAĞITILDI

Törende Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an-ı Kerim okudu, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da hacı adayları için dua etti. Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hacı adaylarına şemsiye hediye edildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da gül suyu, sabun, tespih ve zikirmatikten oluşan seti hacı adaylarına dağıttı.

HACI ADAYLARININ HEYECANI

Hacı adayları da kutsal toprakları ziyareti öncesi yaşadıkları heyecanı basın mensuplarıyla paylaştı. Kırklareli'nden eşi Meryem ile birlikte hacca giden Hüseyin Sert, "10 yıl sonra kuradan çıktık. Çok mutluyuz. Cenab-ı Allah herkese kısmet etsin. Bütün yakınlarımız için ve Peybamberimiz için dua edeceğiz" diye konuştu.

İstanbul Beykoz'da yaşayan Fahri Gülgarip ise "İnşallah hayırlısıyla gidip döneriz. Bütün din kardeşlerimiz için dua edeceğiz. 9 yıl önce kayıt olduk ve bugüne nasip olduk. Kabe'yi, Mekke'yi Medine'yi merak ediyoruz. İslamı güzel bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bir an önce biz de gidip orada olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

80 BİN HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK

Kutsal toprakları ziyaret edecek olan hacı adayları, törenin ardından THY'nin tarifeli uçaklarıyla Suudi Arabistan'a hareket edecek. Bu yıl Türkiye'den 80 bin hacı adayı, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirecek. 2019 hac organizasyonu dahilinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaklaşık 50 bin hacı adayı kutsal topraklara götürülürken, 30 bin 320 hacı adayı ise TÜRSAB üyesi seyahat acentaları tarafından Suudi Arabistan'a götürülecek. Belirtilen hacı adayı sayısına göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen 120 kafile başkanı, 679 din görevlisi ve 135 bayan irşat görevlisi görev yapacak. Seyahat acentalarının görevlendirdiği 650 şirket görevlisi de dahil olmak üzere toplamda 1584 kişi hizmet verecek.

DÖNÜŞLER 17 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

İstanbul Havalimanı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB görevlileri, hacı adaylarına 24 saat hizmet verecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda ihram giyme yerleri, mescitler ve abdest alma yerleri ve sağlık tarama merkezi özel olarak hazırlandı. Türkiye'den gidişler bugün başlarken, Suudi Arabistan'dan dönüşler ise 17 Ağustos 2019 ile 13 Eylül 2019 tarihleri son bulacak.

HAC İÇİN KULLANILACAK HAVALİMANLARI

Öte yandan hac için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanı sıra şu havalimanları kullanılacak:

"Adana, Adıyaman, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya, Alanya Gazipaşa, Balıkesir-Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa-Yenişehir, Denizli-Çardak, Çanakkale, Çorlu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta-Süleyman Demirel, İzmir-Adnan Menderes, Kayseri Erkilet, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya-Zafer, Malatya-Erhaç, Mardin, Muğla-Dalaman, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun-(OGU), Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van-Ferit Melen ve Zonguldak."



Görüntü Dökümü

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-Dua edilmesi

-İl Müftüsünün duası

-Törene katılan protokol

-Hacılar adaylarının dua etmesi

-Vali Yerlikaya'nın hacılar ile sohbeti

-Valinin açıklamaları

-TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın konuşması

-Hacılar ile röportajlar

-Hüseyin ve Meryem Sert çifti ile röp

-Pasaporttan gidiqleri

-Vedalaşmalar

-Genel ve detaylar

- İstanbul