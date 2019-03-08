İstanbul - (Geniş Haber) Kadın Komandolar Köprüden Halatla İndi

O anlar havadan da görüntülendi.

O anlar havadan da görüntülendi.



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - Onur MERİÇ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA



Jandarmanın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi



Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli 4 kadın astsubay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi.



Jandarma astsubaylar Songül Karapınar, Ayşe Karakaş, Süheyla Acar ve Duygu Örkmez hazırlıkların tamamlayarak saat 11.00 sıralarında köprüden halatla İstanbul Boğazı'na inmeye başladı. Bu sırada köprü üzerinde de dev Türk bayrakları asıldı. Etkinlik çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Halat inişini tamamlayan astsubaylar, botla kıyıya çıktı. Gösteri havadan da görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



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-Kadın komandoların inişi



-Havadan görüntüler



-Kıyıya çıkmaları



-Açıklamaları

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