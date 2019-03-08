Son Dakika Haberleri: İstanbul -  (Geniş Haber) Kadın Komandolar Köprüden Halatla İndi

İstanbul -  (Geniş Haber) Kadın Komandolar Köprüden Halatla İndi

43 dakika önce

O anlar havadan da görüntülendi.

İstanbul -  (Geniş Haber) Kadın Komandolar Köprüden Halatla İndi, System.String[]
O anlar havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - Onur MERİÇ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Jandarmanın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli 4 kadın astsubay,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi.

Jandarma astsubaylar Songül Karapınar, Ayşe Karakaş, Süheyla Acar ve Duygu Örkmez  hazırlıkların tamamlayarak saat 11.00 sıralarında köprüden halatla İstanbul Boğazı'na inmeye başladı. Bu sırada köprü üzerinde de dev Türk bayrakları asıldı. Etkinlik çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Halat inişini tamamlayan astsubaylar, botla kıyıya çıktı. Gösteri havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadın komandoların inişi

-Havadan görüntüler

-Kıyıya çıkmaları

-Açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:24 Kaynak: DHA

Komando, İstanbul, Güncel
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