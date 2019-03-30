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İstanbul - (Geniş Haber) - Maltepe'de Kadını Öldüren Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

45 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHAMaltepe'de işe gitmek için evinden çıkan kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul - (Geniş Haber) - Maltepe'de Kadını Öldüren Kişi İntihar Girişiminde Bulundu, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de işe gitmek için evinden çıkan kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan aynı silahla kendini vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken, göğsünden yaralanan saldırganın tedavisi devam ediyor.

KAÇMAK İSTERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, Gülensu Mahallesi Emek Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir restoranda çalışan Fatma Şengül (48) işe gitmek için evden çıkarak minibüse binmek için durağa yürümeye başladı. Bu sırada Zeynel A., yolunu kestiği kadın ile tartışmaya başladı. Fatma Şengül koşarak kaçmak istedi. Silahını çeken Zeynel A. kadına ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Zeynel A. ise aynı silahla göğsünden kendini vurdu. 

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü. Hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen silahlı saldırıya uğrayan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zeynel A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının görüntüsü

-Hastaneye girişi

-Saldırganın hastaneye girişi

-Hastaneden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Silahın görüntüsü

-Yerdeki boş kovan

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Bir komşusunun ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:10 Kaynak: DHA

Maltepe, Güncel
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