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İSTANBUL- (Geniş Haber) SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI

23 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL, DHASultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İSTANBUL- (Geniş Haber) SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI, System.String[]

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, DHA
Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangın, öğleden sonra Sultanbeyli'de bulunan ormanlık alanda çıktı.  Ormandaki yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.  Olay yerine kısa sürede  gelen itfiye ekipleri ve orman ekipleri, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale etti. Havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 EK GÖRÜNTÜ
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-Alevlerden görüntü
-Helikopterin görüntüsü
- İtfaiye ekipleri

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu
-Alevlerden görüntü
-Alevlere müdahale edilmesi
-Genel ve detaylar

07.07.2019 - 15.45 Haber Kodu : 190707096
07.07.2019 - 15.52 Haber Kodu : 190707097
07.07.2019 - 16.25 Haber Kodu : 190707112


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:21 Kaynak: DHA
Sultanbeyli, DHA, Güncel
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