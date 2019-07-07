İSTANBUL- (Geniş Haber) SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI
23 dakika önce
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL, DHASultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:21 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, DHA
Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangın, öğleden sonra Sultanbeyli'de bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormandaki yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfiye ekipleri ve orman ekipleri, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale etti. Havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
EK GÖRÜNTÜ
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-Alevlerden görüntü
-Helikopterin görüntüsü
- İtfaiye ekipleri
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu
-Alevlerden görüntü
-Alevlere müdahale edilmesi
-Genel ve detaylar
07.07.2019 - 15.45 Haber Kodu : 190707096
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