İSTANBUL - (geniş haber) ÜSKÜDAR'DA YATTA YANGIN : 12 KİŞİ KURTARILDI

Görüntü Dökümü: ------ -Yangından görüntü(farklı görüntüler) -İtfaiyenin müdahalesi -Görgü tanıkları ile röp. -Detaylar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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