Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Geniş Haber) Yıldırım'dan İmamoğlu'na "Hayırlı Olsun" Telefonu

İstanbul - (Geniş Haber) Yıldırım'dan İmamoğlu'na "Hayırlı Olsun" Telefonu

1 saat önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu telefonda görüştü.

İstanbul - (Geniş Haber) Yıldırım'dan İmamoğlu'na
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu telefonda görüştü.

Edilen bilgiye göre Yıldırım, dün akşam İmamoğlu'nu arayarak "hayırlı olsun" dileklerini illetti. İmamoğlu'nun da Yıldırım'a "hayırlı olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.  Telefon görüşmesinde  Semiha Yıldırım da, eşi aracılığıyla İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na selamlarını ilettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
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AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü Polis Helikopteri ile Yarışan Sürücü, Kenen Sofuoğlu'nu Örnek Gösterip "Bu Ceza Gökyüzünden İndi" Dedi

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