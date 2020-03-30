İSTANBUL GİRİŞ VE  ÇIKIŞINDA OLUŞAN KİLOMETRELERCE KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1) - Son Dakika

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İSTANBUL GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA OLUŞAN KİLOMETRELERCE KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)
6 saat önce
İstanbul DHA - İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu.
Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu. TEM Kınalı mevkii ile Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü;
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-Kınalı mevkii havadan
-Kınalı mevkii yerden
-Tuzla mevkii havadan
-Tuzla mevkii yerden
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:27 Kaynak: DHA
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