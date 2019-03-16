İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli dün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. 6 kişi, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve 'Göçmen kaçakçılığı suçlarından Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Tutuklanan 6 kişi cezaevine konuldu.



2 İLDE OPERASYON YAPILMIŞTI



İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gemi adamı ve sahte acentecilik belgeleriyle, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. 12 Mart'ta Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de 11 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 34 pasaport, 16 sahte gemi adamı cüzdanı, 19 kaşe ve acentecilik faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda doküman ele geçirilmişti. 53 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

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