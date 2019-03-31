İstanbul- Göksel Arsoy, Ozan Güven Oylarını Kullandı
1 saat önce
YEŞİLÇAM'ın unutulmaz isimleriden Göksel Arsoy, Beşiktaş'ta Lütfi Banat İlkokulu'nda 250 nolu sandıkta oyunu kullandı.
YEŞİLÇAM'ın unutulmaz isimleriden Göksel Arsoy, Beşiktaş'ta Lütfi Banat İlkokulu'nda 250 nolu sandıkta oyunu kullandı. 83 yaşındaki ünlü oyuncu oy kullanma işleminin ardından, "Hayırlı olsunö diyerek okuldan ayrıldı. Oyuncu Ozan Güven de, öğle saatlerinde gelerek aynı okulda oyunu kullandı.
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-Arsoy ve Güven'in oy kullanması - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:33 Kaynak: DHA
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