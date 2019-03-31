İstanbul- Göksel Arsoy, Ozan Güven Oylarını Kullandı

YEŞİLÇAM'ın unutulmaz isimleriden Göksel Arsoy, Beşiktaş'ta Lütfi Banat İlkokulu'nda 250 nolu sandıkta oyunu kullandı. 83 yaşındaki ünlü oyuncu oy kullanma işleminin ardından, "Hayırlı olsunö diyerek okuldan ayrıldı. Oyuncu Ozan Güven de, öğle saatlerinde gelerek aynı okulda oyunu kullandı.



Görüntü Dökümü:



---------



-Arsoy ve Güven'in oy kullanması - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yeşilçam'ın Efsane İsimleri Gülşen Bubikoğlu ve Fatma Girik Seçimini Yaptı

Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu!