İstanbul-Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası; Yaralılar Var

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAGöktürk'te yolcu otobüsü devrildi.

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA



Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.

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