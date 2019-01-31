İstanbul-Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası; Yaralılar Var
6 dakika önce
Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAGöktürk'te yolcu otobüsü devrildi.
Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA
Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:48 Kaynak: DHA
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