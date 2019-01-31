Son Dakika Haberleri: İstanbul-Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası; Yaralılar Var

İstanbul-Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası; Yaralılar Var

6 dakika önce

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAGöktürk'te yolcu otobüsü devrildi.

İstanbul-Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası; Yaralılar Var, System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:48 Kaynak: DHA

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