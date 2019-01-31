Son Dakika Haberleri: İstanbul Göktürk'te Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada İlk Belirlemelere Göre...

İstanbul Göktürk'te Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada İlk Belirlemelere Göre...

58 dakika önce

İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

İstanbul, Göktürk, 3. Sayfa
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