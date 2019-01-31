İstanbul Göktürk'te Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada İlk Belirlemelere Göre...
58 dakika önce
İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
İstanbul Göktürk
'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:27 Kaynak: İHA
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