İstanbul Göktürk'te Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada İlk Belirlemelere Göre...

IHAAW003708-ASA/31-01-2019- İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

IHAAW003708-ASA/31-01-2019



- İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. 31.01.2019 00: 37: 08 TSI

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