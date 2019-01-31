Son Dakika Haberleri: İstanbul Göktürk'te Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada İlk Belirlemelere Göre...

İstanbul Göktürk'te Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada İlk Belirlemelere Göre...

1 saat önce

IHAAW003708-ASA/31-01-2019- İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İstanbul Göktürk'te Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada İlk Belirlemelere Göre..., System.String[]
IHAAW003708-ASA/31-01-2019

- İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. 31.01.2019 00: 37: 08 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Göktürk, İstanbul, 3. Sayfa
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