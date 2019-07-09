İSTANBUL- GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ GÖREVE BAŞLADI

Gönüllü turizm elçileri, Tarihi Yarımada'da göreve başladı.Tarihi Yarımada'yı ziyarete gelen turistlerle yardımcı olması amacıyla 450 lise ve üniversite öğrencisi, gönüllü turizm elçisi olarak göreve başladı. Bu yıl gönüllü turizm elçisi olmak için yaklaşık 1500 öğrenci başvurdu. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü turizm elçisi adayları önce yazılı sınava tabi tutuldu. Yazılı sınavda başarılı olanlar, mülakata girdi. Her iki sınavı da başarı ile geçen 450 öğrenci 'Gönüllü Turizm Elçisi' olmaya hak kazandı. Gönüllü turizm elçileri, Sultanahmet Eminönü , Yerebatan, Divanyolu ve Kapalıçarşı olmak üzere toplam 6 bölgede görev alacaklar. Elçiler, İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca, Çince 7 Eylül 'e kadar turistlere, yer-yön bilgisi ve tarihi yerler hakkında bilgi aktarımı gibi bir çok konuda yardımcı olacak. 30 günü dolduran turizm elçilerine sertifika verilecek ve bir yıl boyunca kullanabilecekleri müze kart hediye edilecek.

PROJE 10'UNCU YILINDA

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "70 milyon turist, 70 milyar gelir hedefinde İstanbul'un payına düşen 23-24 milyon turist ve 30 milyara yakın gelir olmalıdır" dedi. Yılmaz bu hedefe ulaşmada verecekleri katkılardan dolayı Gönüllü Turizm Elçileri'ne teşekkür etti. Projenin 10'uncu yılında olduğu belirten Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise, " Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir proje. 15 yaşından 30 yaşına kadar gençlerimiz gönüllü turizm elçiliği yapıyorlar. Onlar için de unutulmaz anılar oluyor, turistlerden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

"DOLANDIRILMASINA DA ENGEL OLUYORUZ"

İngilizce, Japonca ve Korece bilen lise öğrencisi Ayşe Nur Taşdelen "Hem kendi dilimi geliştirmek için, hem insanlara yardımcı olabilmek için hem de yazımı güzel bir şeyler yaparak geçirebilmek için bu programa dahil oldum. Bu yıl ikinci kez bu projeye katılıyorum. Yabancı dili geliştirmek için iyi oluyor. İnsanlarla iletişimimi geliştirmek için de iyi oluyor. Aynı zamanda turistlerin dolandırılmasına da engel oluyoruz. Bizim varlığımız dolandırıcıların işini zorlaştırıyor. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum en azından boş boş oturmuyorum yazın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile röportaj

-İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın Konuşması

-Turizm Elçileri ile Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler



- İstanbul