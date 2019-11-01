İSTANBUL-GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti
7 saat önce
GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
İSTANBUL-GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.
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