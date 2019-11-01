Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti
Son Dakika Genel İSTANBUL-GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

İSTANBUL-GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

7 saat önce

GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

İSTANBUL-GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti


İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.

İSTANBUL-GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



GSS için gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza kesiliyor
Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:17:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]