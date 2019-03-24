Son Dakika Haberleri: İstanbul- (Görüntüyle) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli ile Görüştü

İstanbul- (Görüntüyle) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli ile Görüştü

1 saat önce

İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldiGörüntü Dökümü: -----------Erdoğan'ın Bahçeliyle görüşmesi-Çiller ve Ağar ile konuşması.

İstanbul- (Görüntüyle) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli ile Görüştü, System.String[]
İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldi

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın Bahçeliyle görüşmesi

-Çiller ve Ağar ile konuşması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:21 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Yerel
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