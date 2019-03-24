İstanbul- (Görüntüyle) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli ile Görüştü
1 saat önce
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldiGörüntü Dökümü: -----------Erdoğan'ın Bahçeliyle görüşmesi-Çiller ve Ağar ile konuşması.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:21 Kaynak: DHA
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