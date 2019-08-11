Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- GÖZTEPE'DE KURBAN PAZARINDA KESİM GERGİNLİĞİ
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İSTANBUL- GÖZTEPE'DE KURBAN PAZARINDA KESİM GERGİNLİĞİ

24 dakika önce

KADIKÖY'de kurulan kurban pazarı alanının yanında bulunan arazide kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik çıktı.

KADIKÖY'de kurulan kurban pazarı alanının yanında bulunan arazide kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik çıktı. Pazar yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Göztepe Gözcübaba Kurban Pazarı'nın yanındaki boş alanda bazı kurban sahipleri kesim yaptırmak istedi. Kadıköy Belediyesi Zabıta ekipleri, açık alanda kesim yapmanın yasak olduğunu, yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirterek, izin vermedi. Vatandaşlar ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı. Kurban pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurbanını açık alanda kesen bir kişiye cezai işlem uygulandı. Zabıta memurlarına mukavemet gösteren bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan tartışmanın ardından kesim yapılmak istenen alan boşaltıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:43 Kaynak: DHA
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