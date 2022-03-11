İstanbul güne kar ile uyandı - Son Dakika

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini devam ettiriyor. Kar yağışı nedeniyle araçların seyir halinde iken gitmekte zorlandığı görüldü.

Megakent'te etkili olan kar yağışı birçok noktada kendini göstermeye başladı. Gece başlayan kar yağışı sabahta devam etti. Araçları ile yola çıkan vatandaşların yokuşlarda zorluk çektiği görüldü. Birçok noktada da sürücülerin araçlarına zincir taktığı görüldü.

Sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışının gün içinde daha da etkili olacağı öğrenildi. - İSTANBUL