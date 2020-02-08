İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü - Son Dakika

İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü

22 dakika önce

İstanbul, cumartesi sabahına kar yağışı ile başladı. Mevsimin şimdiye kadarki en yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşasa da renkli görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, ana yollarda ise sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı deniz otobüsü seferleri de olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından etkili olan kar yağışı İstanbul'da etkili oldu. Kent genelinde etkisini sürdüren kar, renkli görüntüler neden oldu.

EVLERİN ÇATISI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar da oluşturdu. Evlerin çatısını ve arabaların üzerine beyaza bürüdü.

TEM ve D-100 Karayollarının kenarındaki çimenlikler beyaza bürünürken, sürücüler zaman zaman kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı, ilerlemekte zorluk çekti. Karın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

İşte İstanbul'da kar manzaraları:

İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü
İstanbul, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:16 
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