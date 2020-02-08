İstanbul güne karla uyandı, çocuklar fırsatı kaçırmadı - Son Dakika

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İstanbul güne karla uyandı, çocuklar fırsatı kaçırmadı
13 dakika önce
İstanbul'da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa inerek kar topu oynadıİstanbul'da etkili olan kar yağışı kentin genel kısmını beyaza bürürken çocuklar hafta sonuna denk gelen kar yağışını kaçırmayarak sokaklara indi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
İstanbul'da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa inerek kar topu oynadı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentin genel kısmını beyaza bürürken çocuklar hafta sonuna denk gelen kar yağışını kaçırmayarak sokaklara indi. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen minikler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Araçların üzerine çıkarak karları toplayan çocuklar, topladıkları karlarla kardan adam yaptı.
(İHA)
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