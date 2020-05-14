İstanbul güne sisle uyandı - Son Dakika

İstanbul güne sisle uyandı

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlatan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis, görüş mesafesi düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü de kaybeden sis altında kalan İstanbul havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdüren sis, İstanbul Boğazı'nda da görüş mesafesi oldukça düşürdü. E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda da yer yer etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kaybeden sis altında kalan İstanbul havadan görüntülendi.