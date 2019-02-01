Son Dakika Haberleri: İstanbul Güne Yağmurla Başladı

İstanbul Güne Yağmurla Başladı

1 saat önce

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar etkili olmaya devam ediyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu sabah hafif bir yağmur geçişi görülmesi beklenen İstanbul, güne yağmurla başladı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu sabah hafif bir yağmur geçişi görülmesi beklenen İstanbul, güne yağmurla başladı. İşyerlerine gitmek için yol çıkanlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk yardımı ile korunmaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:23 Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sabah, İstanbul, Güncel
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