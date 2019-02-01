İstanbul Güne Yağmurla Başladı
1 saat önce
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar etkili olmaya devam ediyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu sabah hafif bir yağmur geçişi görülmesi beklenen İstanbul, güne yağmurla başladı.
İstanbul
'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün tahminlerine göre bu sabah hafif bir yağmur geçişi görülmesi beklenen İstanbul, güne yağmurla başladı. İşyerlerine gitmek için yol çıkanlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk yardımı ile korunmaya çalıştı.
Görüntü Dökümü:
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- Cevizlibağ
'da yağmurda yürüyen insanlar
-E-5'ten görüntü
-Dalga görüntüsü
-enel ve detay görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:27 Kaynak: DHA
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