Son Dakika Haberleri: İstanbul güne yağmurla başladı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul güne yağmurla başladı

1 saat önce

Yağış görüntüleri ( Cevizlibağ ve Üsküdar) Vatandaş detayları İSTANBUL - Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı beraberinde yağış da getirdi.

Yağış görüntüleri ( Cevizlibağ ve Üsküdar)

Vatandaş detayları İSTANBUL - Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı beraberinde yağış da getirdi. Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak beklendiği bilgisi paylaşılmıştı. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde de İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

İstanbul güne yağmurla başladı

Cevizlibağ, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir haftadır kayıp olan Alzheimer hastası 55 yaşındaki gurbetçi bir otelde bulundu
CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den fayton açıklaması: Kaldırmak çok zor Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden açıklama: Pendik'teki yangında terör şüphesi Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:25:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul güne yağmurla başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]