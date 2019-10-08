Son Dakika Haberleri: İstanbul güne yağmurla başladı
Son Dakika Güncel İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul güne yağmurla başladı

30 dakika önce

İstanbul'da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı.

İstanbul güne yağmurla başladı, System.String[]

İstanbul'da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor.


İstanbul bu sabah güne yağmurla uyandı. Dün meteorolojinin uyarılarının ardından sabah erken saatlerde başlayan yağmur trafikte yoğunluğa neden oldu. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji, İstanbul'daki sağanak yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini duyurdu
Yargı reformu teklifi komisyonda kabul edildi! İşte dikkat çeken detaylar İstanbul'da beklenen yağış başladı, trafik durma noktasına geldi! Canlı yayında 'Düşünce özgürlüğü'nü tartışırken birbirlerine bela okudular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 09:27:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul güne yağmurla başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]