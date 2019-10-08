İstanbul güne yağmurla başladı
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İstanbul'da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:57 Kaynak: İHA
İstanbul'da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul bu sabah güne yağmurla uyandı. Dün meteorolojinin uyarılarının ardından sabah erken saatlerde başlayan yağmur trafikte yoğunluğa neden oldu. - İSTANBUL
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