İstanbul güne yağmurla başladı
2 saat önce
İstanbul güne yağmurla başladıİSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
İstanbul güne yağmurla başladı
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul bu sabah güne yağmurla uyandı. Dün meteorolojinin uyarıları ardından sabah erken saatlerde başlayan yağmur trafikte yoğunluğa neden oldu.
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