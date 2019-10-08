İstanbul güne yağmurla başladı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul bu sabah güne yağmurla uyandı. Dün meteorolojinin uyarıları ardından sabah erken saatlerde başlayan yağmur trafikte yoğunluğa neden oldu.