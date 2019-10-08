Son Dakika Haberleri: İstanbul güne yağmurla başladı
Son Dakika Genel İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul güne yağmurla başladı

2 saat önce

İstanbul güne yağmurla başladıİSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı.

İstanbul güne yağmurla başladı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul bu sabah güne yağmurla uyandı. Dün meteorolojinin uyarıları ardından sabah erken saatlerde başlayan yağmur trafikte yoğunluğa neden oldu.

İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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