İstanbul güne yağmurla uyandı, kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı - Son Dakika
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İstanbul güne yağmurla uyandı, kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı

07.03.2022 07:40

İstanbul güne yağmurla uyandı, kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı Hafta başından itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk ve yağmurlu hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

İstanbul güne yağmurla uyandı, kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı

İSTANBUL - Hafta başından itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk ve yağmurlu hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü.

Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte soğuk hava da etkisini hissettirdi. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların şemsiyeleri ile birlikte sokağa çıktıkları görüldü.

Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 53 oldu

Yağmur, sabahın ilk saatlerinde de trafik yoğunluğunun oluşmasına sebebiyet verdi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışın hafta ortasından itibaren kar şeklinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Yağışlı havanın gelecek pazartesi gününde kadar etkili olacağı öğrenildi.

İstanbul güne yağmurla uyandı, kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı
İstanbul güne yağmurla uyandı, kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı
İstanbul güne yağmurla uyandı, kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı

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İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul güne yağmurla uyandı, kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı - Son Dakika


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