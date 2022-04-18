İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı

18.04.2022 08:02

İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı Hafta boyunca sürecek yağmur sabah saatlerinde etkili olmaya başladı İstanbul'da hafta boyunca sürmesi beklenen yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı

Hafta boyunca sürecek yağmur sabah saatlerinde etkili olmaya başladı

İSTANBUL - İstanbul'da hafta boyunca sürmesi beklenen yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar haftanın ilk iş gününe yağmurla uyanırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 50'yi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen yağmurlu hava ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Hafta boyunca yurt genelinde etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinde de İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Haftanın ilk iş gününe yağmurla uyanan vatandaşlar mesailerine yetişmek için yoğun insan ve araç trafiği oluşturdu.

Yağışlı hava nedeniyle kent genelinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulamasındaki veriye göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

Yağmurlu havanın hafta boyunca süreceği ve belirli aralıklarla şiddetini arttırarak devam edeceği öğrenildi.

İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı
İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı
İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı

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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı - Son Dakika
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