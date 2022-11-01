İstanbul'u sis kapladı! Göz gözü görmeyince vapur seferleri iptal edildi

Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi.

KENTİN HER YERİNDE ETKİLİ OLDU

Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve çevresinde etkili oldu. Bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor.

BAZI VAPU SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı bildirildi. Şehir Hatları internet sitesinde "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğazı' nda yaşanan hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir" denilirken İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu.

İşte kentten manzaralar: