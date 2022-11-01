İstanbul'u sis kapladı! Göz gözü görmeyince vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'u sis kapladı! Göz gözü görmeyince vapur seferleri iptal edildi

01.11.2022 08:57

Güne yoğun sisle başlayan İstanbul genelinde görüş mesafesi düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı duyuruldu. Anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi.

KENTİN HER YERİNDE ETKİLİ OLDU

Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve çevresinde etkili oldu. Bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor.

BAZI VAPU SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı bildirildi. Şehir Hatları internet sitesinde "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğazı' nda yaşanan hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir" denilirken İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu.

İşte kentten manzaralar:

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, görüş mesafesi düştü
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, görüş mesafesi düştü
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, görüş mesafesi düştü
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, görüş mesafesi düştü
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, görüş mesafesi düştü
YORUMLAR
500
Altunizade'deki metrobüs durağı dolup taştı! Adım atmak bile imkansız hale geldi Altunizade'deki metrobüs durağı dolup taştı! Adım atmak bile imkansız hale geldi İstanbul'da yoğun sis etkili oldu İstanbul'da yoğun sis etkili oldu Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'u sis kapladı! Göz gözü görmeyince vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
08:50 MasterChef'te Burak Kaya'dan Fatma Nur'a beddua: Rabbim inşallah sana çok büyük acılar yaşatır
08:40 ABD'den sinirleri gerecek adım! Dedeağaç'a şimdi de 600 asker ve saldırı helikopteri konuşlandıracaklar
08:33 Altunizade'deki metrobüs durağı dolup taştı! Adım atmak bile imkansız hale geldi
08:06 Tahıl anlaşmasını askıya alan Rusya'dan kritik bir karar daha! Koridor boyunca gemilerin hareketleri de durduruldu
07:58 Demet Akalın, Elon Musk'ın Twitter kararına tepki gösterdi: Yok anasının nikahı
07:49 Şişli'de durdurdukları araçtan kadını kaçıran şahıslar şoförü öldürdü
07:36 İstanbul'u sis kapladı! Göz gözü görmeyince vapur seferleri iptal edildi
07:15 Bakan Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: İftiranı ispat etmezsen namertsin
00:14 Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası olayıyla ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 8'i tutuklandı
22:38 Rusya'nın öncülüğünde Soçi'de gerçekleştirilen kritik zirvede Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 09:18:13. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'u sis kapladı! Göz gözü görmeyince vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement