İstanbul- Güneşli Havayı Fırsat Bilen İstanbullular Sahillere Koştu

Güneşli
havayı fırsat bilen İstanbullular sahillere koştu
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN,Onur MERİÇ-Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA
) SOĞUK ve yağışlı bir haftanının ardından, güneşli havayı gören İstanbullular, sahillere akın etti. Sabah
saatlerinde 11 derece olan en yüksek hava sıcaklığı öğle saatlerinde 13 dereceye yükseldi. Pazar gününün ilk ışıklarıyla birlikte Emirgan
sahiline gelen vatandaşlar güzel havanın tadını doyasıya çıkardı. Sabah yürüyüşleri, koşu yapanların yanı sıra, olta balıkçıları İstanbul Boğazı
'nda, sahillerdeydi. Bazı vatandaşlar güneşin doğuşu ve deniz yüzeyinde oluşan pusun yarattığı manzarayı izlemeyi tercih etti. İstiklal Caddesi
ile Taksim
Meydanı da kalabalık günlerinden birini yaşadı. Zeytinburnu
sahiline de birçok aile parklara, sahillere çocuklarıyla geldi. Çocuklar oynarken, bazı aileler mangal keyfi yaptı.
(FOTOĞRAF)
DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Sarıyer
- Murat DELİKLİTAŞ
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(Tür: İstanbul)