İstanbul- Güneşli Havayı Fırsat Bilen İstanbullular Sahillere Koştu

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Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!