Son Dakika Haberleri: İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. - Son Dakika

İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

6 saat önce

İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı., System.String[]

İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangında 2 işçi yaralanırken ekipler yangına müdahale ediyor - İSTANBUL

Güngören, İstanbul, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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