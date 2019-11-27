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İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.
6 saat önce
İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangında 2 işçi yaralanırken ekipler yangına müdahale ediyor - İSTANBUL
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