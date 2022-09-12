İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU; 2 BİNA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU; 2 BİNA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ

12.09.2022 06:10

GÜNGÖREN'de gece saatlerinde çatlaklar oluştuğu belirlenen 4 katlı bina, güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi.

GÜNGÖREN'de gece saatlerinde çatlaklar oluştuğu belirlenen 4 katlı bina, güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi. Bu binanın hemen yanındaki bina da aynı gerekçe ile boşaltılırken, binada oturanların bir kısmı geceyi sokakta geçirdi.

Olay, Genç Osman Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik Sokakta bulunan 4 katlı binada yaşayan vatandaşlar, binada oluşan çatlaklar nedeniyle durumu itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve Güngören Belediyesi'ne ait ekipler, binada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından 2 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Binadan tahliye edilen vatandaşların bir kısmı geceyi sokakta geçirirken, bir kısmı da yakınlarının evlerine gitti. Sabah saatlerinde bina temelinde inceleme yapılacağı öğrenildi. Ayrıca, boşaltılan binaların yan tarafında yapımı devam eden inşaatın da olduğu görüldü. Belediye ekiplerinin bina çevresindeki önlemlerinin inceleme bitinceye kadar süreceği belirtildi.

"YAN BİNADA SALLANTI OLMUŞ"

Yan binada oturan Nevzat Civcik, "Şu anda bekliyoruz, tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yan binada sallantı olmuş, fayanslar dökülmüş. Biz de onun için çıktık dışarı. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Zabıta ekipleri geldi, biz de dışarıda bekliyoruz. Bizim binada çatlak yok, yan binada var" dedi.

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Kaynak: DHA

İnceleme, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU; 2 BİNA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU; 2 BİNA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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