İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

18.10.2022 15:23

GÜNGÖREN'de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

GÜNGÖREN'de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri metrelerce yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Güngören Merkez Mahallesi Ünlü Sokağı'ndaki 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 12.45 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, yoğun dumanların ardından alevler yükseldi. İhbar üzerine Güngören, Bağcılar ve Bakırköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükselen alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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