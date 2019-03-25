Son Dakika Haberleri: İstanbul - Güngören'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

İstanbul - Güngören'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

7 dakika önce

Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İstanbul - Güngören'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın, System.String[]


Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. 

Yangın saat 10.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi, Başaran Sokak'ta  binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Yangın hidrantı önüne park eden bir araç ise itfaiye ekiplerine zorluk yaşattı. Park halindeki araç nedeniyle itfaiye ekipleri bir süre  

hidranta hortum bağlayamadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında her hangi bir can kaybı yada yaralanmanın yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Yükselen dumanlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Sokaktan görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Diğer detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:20 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi Güzel Oyuncu Nesrin Cavadzade, Transparan Elbisesiyle Göz Doldurdu HDP'den Cumhur İttifakı'na: Seçim Sonrası Söyleyecekleri Şarkıyı Açıklıyoruz Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:27:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - Güngören'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]