İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 'ANNELER GÜNÜ ŞÖLENİ' DÜZENLENDİ - Son Dakika

Güngören'de Anneler Günü'nü kutlamak amacıyla anne ve çocuklara özel 'Anneler Günü Şöleni' düzenlendi. Programa katılan birçok anne ve çocuğu, düzenlenen çeşitli etkinliklerle hem eğlendi hem de birlikte vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Güngören Belediyesi tarafından 8 Mayıs Anneler Günü'ne özel Hanımeli Konağı Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte anne ve çocuklar bir araya geldi. Saat 15.00'a kadar devam edecek olan programda; çeşitli ikramlar, fasıl ekibi ve çocuklara özel etkinlikler düzenlendi. Hanımeli Konağı'nda Okul Öncesi Öğretmenlik yapan Merve Çağla Akyüz, Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in de desteğiyle anne ve çocukların keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını söyledi.

'FEDAKAR, EMEKTAR ANNELERİN HATIRLANDIĞI BİR GÜN'

Programın başladığı daha ilk saatlerde bile ilginin yoğun olduğunu belirten Akyüz, 'Anneler Günü güçlü, fedakar ve emektar kadınların yılda bir kere olsun hatırlanabildiği bir gün. ve biz onlara bu değeri hissettirmek için buradayız. Bugün harika bir etkinlik olacak. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için teşekkür ediyoruz' dedi.

'ÇOCUKLARIMLA ÇOK MUTLUYUZ'

Biri 7 diğeri 4 buçuk yaşında iki çocuk annesi 28 yaşındaki Nihal Çeltek, "Belediye başkanımıza biz anneleri ve çocuklarını düşünüp böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ederim. Burada mutluyuz ve çocuklarımla eğleniyoruz" diye konuştu.

Annesine duygularını mektup yazarak aktaran 7 yaşındaki Yusuf Çeltek, annesini çok sevdiğini ve hasta olduğunda her zaman annesinin yanında olduğunu söyledi.

'ÇOCUKLARIM BENİM HER ŞEYİM'

4 çocuğuyla etkinlikte piknik yapan 34 yaşındaki Tuğba Evril ise? Çocuklarla güzel bir gün geçirmek istedik. İyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir gün oldu bizim için. Anneler ve çocuklar için ayrı ayrı etkinlikler var. Çocuklarım benim her şeyim? şeklinde konuştu.