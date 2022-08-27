Alınan bilgiye göre, 15 Haziran'da Süleyman G, diş laboratuvarından çelik kasa ve içindeki yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili şikayette bulundu.

İstanbul Güngören'de bir diş laboratuvarından içinde 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güngören'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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