Güngören'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Güngören'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı

27.08.2022 14:32
Güngören'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı

İstanbul Güngören'de bir diş laboratuvarından içinde 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Güngören'de bir diş laboratuvarından içinde 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Haziran'da Süleyman G, diş laboratuvarından çelik kasa ve içindeki yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili şikayette bulundu.

Çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyonda, 27 suç kaydı olan Davut A. (29), 56 suç kaydı bulunan İbrahim A. (30), İslam H.K. (18) ile Aytuğ A.D. (21) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

YORUMLAR
500
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?' sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?' sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
12:50 Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:56 Denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 14:32:39. #1.12#
SON DAKİKA: Güngören'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement