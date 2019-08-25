İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak...
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İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:02 Kaynak: İHA
İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alınırken olayla ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL
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