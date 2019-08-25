Son Dakika Haberleri: İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak...
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İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak...

1 saat önce

İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak..., System.String[]

İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alınırken olayla ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Güngören, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:02 Kaynak: İHA
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