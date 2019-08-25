Son Dakika Haberleri: İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak...
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İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak...

1 saat önce

İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alınırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.

İstanbul, Güngören, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:14 Kaynak: İHA
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