İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak...
1 saat önce
İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:14 Kaynak: İHA
İstanbul Güngören'de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alınırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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