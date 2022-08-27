Güngören'de semaverler içine gizlenmiş 316 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Güngören'de semaverler içine gizlenmiş 316 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

27.08.2022 11:44
Güngören'de semaverler içine gizlenmiş 316 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Güngören'de bir kargo şubesine düzenlenen operasyonda, semaverler içine gizlenerek yurt dışına gönderilmeye çalışılan 316 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Güngören'de bir kargo şubesine düzenlenen operasyonda, semaverler içine gizlenerek yurt dışına gönderilmeye çalışılan 316 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güngören'deki bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şubeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 semavere zulalanmış toplam 316 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de semaverler içine gizlenmiş 316 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de semaverler içine gizlenmiş 316 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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