İstanbul Güngören'de bir kargo şubesine düzenlenen operasyonda, semaverler içine gizlenerek yurt dışına gönderilmeye çalışılan 316 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güngören'deki bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şubeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 semavere zulalanmış toplam 316 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirildi.
?
Son Dakika › Güncel › Güngören'de semaverler içine gizlenmiş 316 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika