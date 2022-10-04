Son dakika haber! İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE CADDE ORTASINDA SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber! İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE CADDE ORTASINDA SOPALI KAVGA KAMERADA

04.10.2022 12:30

Son dakika haber... GÜNGÖREN'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

GÜNGÖREN'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup cadde ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma yerini kavgaya bıraktı. İki grup ellerine aldıkları sopalarla cadde ortasında, akan trafikte defalarca sopalarla birbirlerine vurdu. Kavga sonrası yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışan 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekmelerin de havada uçuştuğu kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sopalı kişilerin cadde ortasında akan trafikte birbirlerine vurduğu, uçan tekmenin atıldığı ve bir kişinin yere yığıldı, ardından diğer kişilerin sopalarla vurduğu görülüyor.

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Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE CADDE ORTASINDA SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE CADDE ORTASINDA SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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