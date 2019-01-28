İstanbul - Güngören'de Fabrika Yangını (3)
2 saat önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHAGüngören'de bir fabrikada yangın çıktı.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA
Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çatıdaki izolasyon malzemesinin sökümü sırasında çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 22 araç, 43 personelle müdahale ediliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Yangının havadan görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:43 Kaynak: DHA
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